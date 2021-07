Rémi RAOUX

Spécialités : Système de Management Intégré QHSE, fabrication de Dispositifs Médicaux Sur Mesure Classe IIa à usage dentaire.

Double compétence technique et managériale



Déterminer les objectifs et organiser la production

Animer et diriger l'équipe de production

Organiser la sous-traitance le cas échéant

Assurer l'interface entre la production et les praticiens

Gérer le budget du service production

Faire évoluer les moyens de production

Informer et former les salariés

Contribuer à l'amélioration des produits et des procédés et process

Développement expérimental





Connaissances en productique : automatisme, régulation, contrôle de processus

Maîtrise des logiciels de gestion de production et fabrication assistée (CFAO) Impression 3D

Connaissance des métiers de la métallurgie : mécanique, électricité, électronique, résinages et céramiques...

Maitrise des méthodes damélioration continue : ISO - PDCA

Gestion budgétaire, Management de projets,

Connaissance des règles et normes en matière de qualité, prévention, sécurité, traçabilité, environnement

Matériovigilance, application de la Directive 93/42/CEE, du Règlement RDM UE 2017/745, RGPD UE 2016/679, enregistré à l' ANSM

Notions : PDCA - LEAN - 5S - AMDEC - ACDC Home - GRAFCET- GEMMA



Mise en place, mise à jour et maintien du système intégré QHSE non certifié ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 ISO 45001



* rédaction et mise à jour du DU, document unique

* création de fiches de risques aux postes

* gestions du matériel EPC et des EPI

* développement de nouveaux produits

* suivi des essais en production

* suivi des tests

* sensibilisation des opérateurs + Missions Environnement

* rédaction et mise à jour de lanalyse environnementale

* mise en place et suivi des tris de déchets

* gestion des déchets

* bilan des actions de l'entreprise tous les trimestres

* rédaction des procédures

* faire les audits interne QSE

* revue de direction

* veille règlementaire

* validation des textes

* formation des opérateurs

* gestion des réclamations clients

* gestion des non conformités

* management de projet



Mes compétences :

CFAO Impression 3D, fraisage numérique 5 axes