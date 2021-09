Rémy ALLIX

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bonjour,



Parce que les activités de qualification fonctionnelle sont une composante essentielle de l'assurance qualité du système d'information, je me suis spécialisé dans le test fonctionnel.



En effet, mon parcours débute en 2010 avec l'obtention de mon diplôme d'Ingénieur en Statistiques et Mathématiques Appliquées à la Faculté des Sciences de Paris XI (stage de fin d'étude au laboratoire de biostatistiques du CHU de Nantes, mission = étude des facteurs de risques chez les consommateurs d'anxiolytiques).



Puis, mon intégration en septembre 2010 au sein d'une ESN de renommée internationale m'a permis de me spécialiser dans le domaine du Test Fonctionnel au travers de la réalisation de projets d'envergure pour des grands comptes (Ministère des Finances Publiques, MMA, AXA, La Poste) au cœur de problématiques informatiques (MDM, ETL, BI) et métiers (Recouvrement des impôts, Assurance, Banque) variées en me positionnant comme responsable de la qualité des livraisons.



