Rémy CHAUVIN

Personne motivée, dynamique, organisée, et rigoureuse.

Polyvalent et méthodique, j’aimerai mettre mes compétences à profit. Je m’adapte à tous type de situations et je saurai m’intégrer rapidement au sein d'un effectif ainsi qu’aux différentes conditions de travail.

Mes expériences précédentes m’ont permises entre autre de développer des capacités de gestion et d’animation d’une équipe. De plus, j’ai contribué à assurer et à satisfaire les besoins d’une clientèle.

Je souhaiterais mettre en pratique toutes les compétences que j’ai acquises au cours de ma formation et de mon expérience.





Mes compétences :

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

WDS

VMware

UNIX

TCP/IP

SQL

PC Hardware

PABX

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

GPO

Exchange 2k

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

DFS

Apple Mac

AD

WSUS