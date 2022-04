RR' Conseil :

Rendre lisibles les défis qui se posent à l'Entreprise et lui donner les moyens de grandir dans un cadre légal.



Une expérience réussie de plus de 20 ans au sein des Ressources Humaines et de leur système d'information, m'a permis d' appréhender les contraintes de ce métier mais aussi de tirer partie de ses potentialités.



Raoul REY, est auditeur et conseil pour la gestion des ressources humaines et l'optimisation des coûts sociaux. Face à la complexité du cadre légal de la gestion « R.H. & Paie » dans les PME, il aide les dirigeants à mettre en place une réponse efficace. Il permet à l'organisation de gagner en flexibilité, de sécuriser la fonction dans sa dimension règlementaire et organisationnelle et de rationaliser les coûts qui impactent la compétitivité.



Chez Affiprint, sa collaboration durant 7 années avec les cabinets Barthélémy & Associés puis CAPSTAN (avocats conseils en droit social) a conforté ses qualités d'écoute et de conseil. Il a conduit avec succès différents projets R.H. ambitieux avec des objectifs stratégiques et financiers à la clé.



Aujourd'hui avec RR' Conseil il met son savoir-faire au service des Managers qui doivent concilier performances économiques et réalités sociales, il les accompagne au quotidien et leur apporte des réponses sur mesure dans leurs projets à fort enjeu humain et social.



Une gestion des R.H. au service de l'entreprise et des salariés :

- Business partner pour traduire la stratégie métier en opérations R.H. efficaces.

- Expert administratif pour garantir les obligations légales et gérer les tâches complexes de la fonction.

- Force de proposition pour conseiller les opérationnels sur les évolutions et apporter aux salariés des réponses simples mais rigoureusement justes.

- Acteur du changement pour passer d'une mission d'accompagnement à une fonction d'anticipation.



