Reynald DEBAUT-HENOCQUE

• Expérience de 29 ans passés dans des sites industriels appartenant à des groupes internationaux, à développer des stratégies Qualité, Amélioration continue et Sociale

• Un leadership reconnu en gestion de projets internationaux .

• Déployer des démarches d’amélioration continue en Qualité et en Lean multi sites

• Expert en Qualité et en Lean Management formé par notamment Toyota et Nissan

• Mettre en place des Stratégies de rupture en organisation de site ou d’activité et introduire le management de terrain proactif.

• Développer les plans de compétence pour conduire les changements et établir l’organisation apprenante.

• Construire une démarche relation sociale appuyée sue des contrats de progrès.



Mes compétences :

Leadership

Anticipation