Reynald DELOBEL

Mes compétences juridiques et fiscales associées à mes précédentes fonctions en tant que professionnel des marchés financiers et consultant en immobilier locatif, me permettent d'exercer maintenant depuis près de 10 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le monde bancaire. A ce jour Conseiller en Banque Privée, je mets à profit l'ensemble de mes expériences dans la gestion et le développement d'une clientèle très haut de gamme.



Mes compétences :

Utilisation régulière de Big Expert

Gestion de portefeuilles depuis plus de 20 ans

Analyse chartiste des marchés financiers