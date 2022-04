Reynald HUBERT

Je suis ingénieur process au sein d'Axens, la filiale industrielle de l'IFP qui vend et commercialise les procédés pétroliers développés par ce dernier.



Après une formation initiale de technicien et une expérience de technicien d'essais au sein de l'IFP, j'ai décidé de reprendre mes études en cours du soir au CNAM Lyon.

Obtenant un congé individuel de formation, j'ai intègré l'INSA Lyon.

Fraichement diplômé j'ai réintègré l'IFP avec l'espoir de trouver un poste en interne ou un contrat de thèse.

Après presque deux ans de recherche, j'ai intègré Axens au département process. L'année suivante, j'ai rejoint le département assistance technique / démarrage d'Axens. Et après une période riche en déplacements à l'étranger (Europe, Inde, Corée, Japon), j'ai choisi de revenir au département process où l'activité de design correspond davantage à mes aspirations.

Ces dernières années m'ont permis de prendre davantage de responsabilités et d'acquérir des compétences en conduite de projet.



Mes compétences :

Design

Énergies renouvelables

Petrochemical

Pétrochimie

pétrole

Process

Process design

Raffinage

Refinery

Renewable energies