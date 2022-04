Reynald LORENZINI

D'un naturel dynamique et impliqué, je mets à votre disposition une solide formation et une expérience professionnelle probante dans la gestion de centres de profits dans le domaine des loisirs sportifs et de bien-être: familiarisé avec les prescripteurs/utilisateurs dans ce secteur (entreprises ou personnes privés ,collectivités publiques, fédérations, ligues clubs, sportifs de haut niveau ou de loisirs, agents, médias, associations, comités d’entreprise , éducation nationale, direction générale…)et conduite de missions telles que :

- Encadrement,développement,promotion d’activités éducatives et de loisirs au sein d’équipements sportifs,

- Gestion de projet

- Création et Développement de manifestations événementielles

- Encadrement d’équipes administratives, commerciales ,techniques ou sportives

- Suivi des relations avec les partenaires (Fournisseurs,clients,prestataires,institutionnels...)

-Respect des procédures



Force de proposition, de coordination, de développement, de promotion et de concrétisation d’une politique générale , esprit d’équipe , sens du contact, de l’accueil , du service à tous niveaux, disponible immédiatement, mes compétences en management, organisation, gestion, animation, motivation d’équipes pourront être évaluées lors d’un entretien à votre convenance.