Reynald PETIT

Accompanement de jeunes en difficuté voire grandes difficultés vers l'insertion socio-professionnelle. Surveillant MI/SE pendant 5 ans puis CPE contractuel 5 ans dans l'éducation nationale, j'ai une bonne connaissance des parcours scolaires, du travail en ZEP,REP,RRE et ZUS.

Chef de service, force de propostion pour apporter des solutions et des conseils en animation, gestion de groupe, organisation scolaire.Elaboration et conduite de projet d'établissement, projet de service, mis en oeuvre d'objectifs opérationnels, suivi de cohorte, travail en équipe et en partenariat.



Mes compétences :

Social

Administration

Gestion