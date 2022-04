Reynol SOTOMAYOR

Responsable de la relation clients pour la branche télécom d'AKEO. La Gestion Client est réalisée à partir d'un Centre de contact basé en France métropolitaine en charge du traitement commercial d'appels entrants, la réception et traitement de dossiers clients par l’ADV et la résolution des dysfonctionnements techniques de nos abonnés en téléphonie et ADSL.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Vente

Gestion de projets

Marketing

Vente Directe

Business development

Informatique

CRM

Téléphonie Mobile

Développement personnel

Management

Internet

Télécommunications