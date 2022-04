Rezki KIES

Gestion de projets :

- Logiciel MsProject

- Diagramme de PERT/GANT

- Etude de la Business Intelligence / ETL

- Etude du data Mining

- Mantis / Redmine / Jira



Framework, CMS :

- Framework Zend (junior)

- Framework Symphony 2 (junior)

- CMS Prestashop (junior)

- CMS Joomla

- CMS Drupal

- CMS Wordpress

- CMS Sitecore



Langages Informatiques :

- PHP 4 et 5

- Ajax, Javascript (jQuery)

- Html4 et 5 et CSS3

- Base de données : mySql, pgSql et Oracle

- C, C++ et C#

- Java / J2EE

- Python

- XML / WSDL / XSLT / xQuery

- R



Libraries / extensions / API informatique :

- Moteur de templates Smarty

- API Google Map

- API Facebook

- Librairie jQuery (javascript)

- Librairie FPDF (création de fichiers pdf)

- Librairie SwiftMailer (envoi de mail)

- Extension ImageMagick

- Php Web Manager

- PDO

- Technologie des Web Services (SOAP & REST)

- Maitrise des designs patterns (MVC, Singleton...)



Logiciels :

- Maîtrise du logiciel de gestion de projet MsProject

- Maîtrise des logiciels de développement (Notepad++, Eclipse, NetBeans).

- Maîtrise des outils de maintenance : SVN et GIT

- Maîtrise des outils et plugins de développement (Firebug, Web developer ...).

- Maîtrise des clients FTP/SSH (Filezilla ect...)

- Maîtrise des logiciels de création graphique (Photoshop, Gimp).

- Maîtrise de l'outil ETL Talend



