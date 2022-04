Rhisse TANGALELE

Professionnel, Performant et répondant positivement aux différents défis, contraintes et nécessités liés au management des Supply Chains et à la problèmatique ainsi soulevée et à la charge de travail qui me sera confiée, je suis bien outillé pour faire face aux défis auxquels est confrontée le métier de logisticien(mondialisation, délocalisations, fluctuations des marchés, sourcing, outsourcing, négociations, entre autres).



Enfin, je suis légitimement animé d’un haut niveau d’aspiration et je souhaiterai que l’exemple de la réussite pour laquelle je me bats puisse servir à mes camarades de promotion qui ont baissé les bras et à la jeunesse de mon pays pour enfin améliorer substantiellement sa place et son rang dans le concert des nations en matière de développement humain et de lutte contre la pauvreté.



Mes compétences :

Achats internationaux

Achats groupés

Achats Durables

Achats de Production

Achats GENEX

Achats CAPEX

Réactivité

Responsabilité

Amenagement, Agencement et Zonage des Magasins

Gestion des stocks et approvisionnement