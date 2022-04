Rhm SERVICES ET CONSEIL

RHM SERVICES & CONSEIL est un Centre d’affaires et de formation les fondateurs possèdent près de 15 ans d’expérience dans le domaine.



RHM SERVICES & CONSEIL offre un large éventail de services en matière d’assistance aux entreprises et met à leur disposition une structure opérationnelle composée de professionnels.



RHM SERVICES & CONSEIL est également spécialisé dans le suivi et l’accompagnement des entreprises depuis leur création. Il les assiste lors de l’accomplissement des formalités juridiques, fiscales, comptables et administratives.



RHM SERVICES & CONSEIL a également Un Centre de formation a pour vocation le développement des compétences et des ressources humaines de tous publics : entreprises privées et publiques, demandeurs d’emploi et particuliers... Le centre de formation vous accompagne, vous conseille et vous apporte un savoir-faire issu de 15 années d’expérience locale, régionale et nationale. Une démarche pédagogique par objectifs, alliant l’analyse et le diagnostic des besoins, l’identification des objectifs selon les compétences et ressources. La formalisation, la planification des parcours, l’aide technique et administrative personnalisée et des modalités d’évaluation pertinentes. Des formations à la carte, certificantes et personnalisées selon le contexte de la demande



