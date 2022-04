Riad DJEMAIEL

Après plusieurs années dans différentes entreprises dans le secteur industriel, j'ai pris en charge le poste de responsable d'un site de production.De la création du site à l'expédition sur les USA/Canada/EMEA) en passant la production et la mise en place des procédures HACCP et HSE, j'ai su géré les différents services du site très rigoureusement.

Aujourd'hui, je recherche un poste de responsable de production ou d'usine de production, avec une gestion managériale, commercial et logistique qui sont mes principaux points forts.



Mes compétences :

Compétences organisationnelles

compétences en gestion de production

compétences techniques

compétences managériales

Planification Ordonnancemeent Lancement en Product

Amélioration continue

Supply Chain et suivi logistique à l'internationna