Riadh ISSAOUI

//Sciences et ingénierie de matériaux// procédés plasmas// :



+ Dépôt par voie vapeur chimique (CVD) ou physique (PVD) ou plasma ionisé (IPVD)



+ Caractérisation de matériaux par Raman, FTIR, microscopie optique ou MEB, TEM, EELS, XPS, profilométrie, diffraction des rayons X ....



+ Croissance de matériaux semi-conducteurs en couche minces et caractérisation des films obtenus



+ Familiarité avec la salle blanche: gravure par ICP (inductively coupled plasma), lithographie électronique ...



+ Développement de procédés de traitement de surface par plasma



+ Développement de procédés pour fabriquer des composants innovants.



+ Installation, qualification, maintenance, et mise à niveau des équipement de dépôt sous vide.



+ Gestion de projets et aptitude à collaborer avec plusieurs partenaires.



+ Formation et encadrement de techniciens, étudiants et assistants ingénieurs.



Mes compétences :

Couches minces

Encadrement

Sciences des matériaux

Recherche et développement

Gestion de projet

Traitement de surface

Traitement 8D, Monitoring APC entretien et install