Riadh ZAIER

Je suis Tunisien, titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures en hôtellerie de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Je dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de l'hôtellerie restauration en qualité de directeur d'hôtel et directeur restauration avec une maîtrise parfaite des outils de gestion relatifs au secteur. Je suis habitué à prendre en charge la commercialisation (création de nouveaux produits, développement des produits existants, définir les cibles et négocier les engagements de l'établissement). Homme de terrain, je suis capable de procéder à la formation des membres des différents départements en plus de l'évaluation de leurs compétences afin d'y apporter les corrections qui s'imposent.



Je dispose également de concepts de 3 jeux télévisés enregistrés à mon nom. Un quatrième est encours. Je les met tous en vente.



Mes compétences :

Autonome

Dynamique et responsable

Formateur

budgets

Stage Administration

SSS

Outside Catering

Microsoft Word

Microsoft Excel

Fidelio

Banquets

Business Development

Hazard Analysis and Critical Control Point

Lotus 1-2-3