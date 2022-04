Riadh ZAYANI

Project Manager chez TELNET Holding:



Ingénieur Chef de Projet au sein du groupe TELNET, j’ai réalisé et géré des projets dans le secteur de la défense et de l’aéronautique pour le compte de la société SAGEM DS France.

Une expérience qui est enrichie par des dizaines de missions en France pour étude, prise en charge, développement, intégration, recette et management au sein des équipes de SAGEM DS France me permettant ainsi d’acquérir de solides connaissances techniques, de gestion de projet et de normes qualité



Mes compétences :

C, C++ et Java

Gestion de projet

Management

Pilotage d'équipe

Normes Qualité (DO-178B, ISO9001, EN9100, CMMi)