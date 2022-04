Riadh ZOUARI

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un doctorat en Génie des Matériaux (Matière molle) obtenu en 2009. Après une expérience post-doctorale de 18 mois en tant qu'ingénieur de recherche dans le cadre d'un projet européen, j'ai suivi une formation spécialisée en Ingénierie de Projets Innovants à l'EM de Strasbourg. Actuellement, je suis chargé d'innovation et de transfert technologique à l'Institut Français Textile Habillement... Je prospecte les technologies en phase de maturation dans les laboratoires de recherche afin de mener des études exploratoires dont la finalité est un transfert de la technologie vers l'industrie (Mise au point sur la plateforme pilote de l'IFTH). Je pilote également le montage de projets collaboratifs (Recherche de financementpublique ou privé, rédaction du projet en français ou en anglais) afin d'établir un pont entre la recherche académique et l'industrie. Techniquement, mon parcours de recherche a porté principalement sur l'étude physico-chimique de matériaux composites et de matériaux polymères à usage biomédical. Je participe également au sein de l'IFTH à la valorisation de la technoologie du Plasma atmosphérique pour un traitement rapide et écologique des surfaces textiles et polymères.



Mes compétences :

Biomécanique

Chef de produit

Composites

Financement de l'innovation

Gestion de projets

Innovation

matériaux

Matériaux polymères

Polymères

Propriété industrielle

Textiles

Transfert technologique