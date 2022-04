Riana POUPIN

Après plus de 10 ans d'expérience dans le milieu de la Gestion de Patrimoine au service d'une clientèle privée fortunée de chefs d'entreprise, cadres dirigeants et professions libérales, j'ai décidé d'orienter ma carrière professionnelle sur le marché porteur des Grandes Entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 500 millions d'euros.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

LMBO

DEFISCALISATION ET D'OPTIMISATION DE REVENUS

Déclarations ISF

Prêt immobilier

Fiscalité patrimoniale

Placement en assurance vie

Stock options

Placements produits financiers

Déclaration Fiscale

Banque Privée

Optimisation fiscale

OPCVM