Ricard MARION

Spécialisée depuis 2 ans dans le Marketing et la Communication dans le luxe et la mode ce secteur en croissance continue me passionne.

Le secteur du luxe reste une industrie phare, ambassadrice de la France sur la scène internationale. Les professionnels du management, de la communication et du marketing sont indispensables à sa croissance et à son développement et j’aspire à devenir l’un d’entre eux.

Ambitieuse, possédant un bon relationnel, une bonne capacité d’écoute et une forte motivation, j’ai également développé le sens de la relation client au cours de mes expériences professionnelles précédentes.

Dans le cadre de cette année d’étude, je cherche un stage d’une durée minimale de 4 mois et débutant en Avril 2013 qui doit me permettre d’approfondir et de maîtriser la fonction d’assistant marketing, chef de projet ou chef de marque dans le secteur du luxe.



Mes compétences :

Management

CRM / PRM strategy

Publicité

Logistique internationale

Google analytics

Brand management

Distribution sélective

Logistique transport

Search engine marketing

Merchandising marketing

Marketing digital

Marketing

Echanges internationaux

Merchandising et PLV

Réseaux sociaux & Social Media

Google adwords

Luxe

Mode