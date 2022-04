Ricard MARTÍNEZ CUDERS

J'ai un haut niveau de compétence des affaires interculturelles pour surmonter les obstacles culturels et établir des relations constructives avec les partenaires de cultures différentes dans leur intérêt mutuel.



Je suis en mesure de créer de la diversité et offre de la valeur:



- Mise en œuvre des stratégies pour résoudre les conflits et résoudre des problèmes dans des situations d'affaires internationales



- La reconnaissance et le potentiel de profit des équipes interculturelles et la transformer en un avantage concurrentiel



- Multilinguisme (4 langues et demi): natif espagnol et catalan. Anglais et français courant. L'étude: allemand.



- Excellentes compétences en communication orale et les contacts humains



- Créatif, organisé et axée sur les résultats avec une grande capacité de gérer simultanément des tâches multiples et aussi avec d'excellentes relations interpersonnelles



- Analytique, dynamique, ouvert d'esprit, communicatif, curieux et bon esprit d'équipe



- Polyvalent et capable d'établir des priorités



- Capacité à faire face à l'ambiguïté et la complexité dans des situations d'affaires internationales



- Haut niveau des reseaux sociaux et des logiciels: Word, Excel, Power Point



- Forte expérience internationale



- Polyvalence, efficacité, passion, positivité, bonne humeur, flexibilité, motivation et proactivité.



- Désireux d'apprendre et d'améliorer. Je crois aux grands rêves.



Si vous êtes intéressé par me connaître mieux, s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter. Ce sera sûrement le début de notre histoire.



➨ ricard.marcud@gmail.com

✪ Skype: ricard-mc



Mes compétences :

Banque

Hôtellerie

Strategie

Tourisme

Réseaux sociaux

International

Marketing

Internet

Négociation

Photographie

Communication

Achats

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Office

Team building

Adaptabilité

Relations internationales

International business development

Marketing international

Business development

Relationnel