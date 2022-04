Ricardo CROATI

Plus qu’un travail, une passion.



Accompagner les personnes dans leur vie professionnelle et personnelle, les former quand il s’agit de management (ou un autre métier) développer leur connaissance d’elles-mêmes m’apporte une pleine et grande satisfaction.



Qu’il s’agisse de managers ou de simples employés, de cadres supérieurs ou de personnes en recherche d’emploi, d’hommes ou de femmes, de personnalités politiques ou d’acteurs, à chaque fois l’enjeu est le même : faire muer la conscience, approcher les possibles, ne pas rester sur une vision limitée de soi et des mécanismes qui régissent les relations humaines .



Depuis 6 ans que France Training existe, je n’ai cessé de me former aux meilleures techniques afin d’apporter toujours plus de compétences et de pratiques thérapeutiques aux personnes en proie à des difficultés ou à des questionnements.



Voir évoluer mes clients, investis d’une énergie qui les étonne eux-mêmes est l’enjeu qui m’anime.



J’accompagne également des équipes collaboratives au sein de grands groupes français .





Spécialités



Competences: Process com/ Master PNL/ Neurosciences cognitives et comportementales/ Coach/ ........





Mes compétences :

Coaching

Neurosciences

Formation

PNL

Process Communication Management

Travail collaboratif

Cohérence cardiaque & emotionnelle

Développement personnel

Training Manager

Gestion du stress et des émotions

