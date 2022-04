Riccardo BIONDI

Issu d'une formation technique de faiseur d'étampes, je me suis rapidement tourné vers l'industrie horlogère.



Après 10 ans de carrière dans le domaine de l'étampage et de la mécanique, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Cartier Horlogerie au poste de responsable du département mécanique. Cet atelier composé de 20 mécaniciens avait pour objectif de fabriquer les outillages pour la production.



Occuper ce poste durant 10 ans m'a donné envie de rejoindre le département production que j'ai intégré dans les années 2000. J'ai débuté comme responsable du secteur Fermoir Acier & Or ou je manageais une équipe de 90 personnes puis comme responsable fabrication de l'espace Habillage Acier (150 personnes). Mes principales missions en tant que responsable de production étaient le suivi de la performance et de l'amélioration continue ainsi que l'élaboration du budget et de la stratégie de production.



Mes compétences :

Gestion de production

Lean

lean manufacturing

Management

manufacturing

Organisation

Production

Stratégie