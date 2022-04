Richard ALBISSER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (Métiers du livre)

Depuis juillet 2005 : fondateur et gérant des éditions du Riffle

Activité : publication d’ouvrages de littérature qui perpétuent la tradition du roman et explorent d’autres formes d’écriture.

Catalogue de 80 titres – Collaboration avec 25 auteurs – Réseau de distribution : librairies Nord-Pas-de-Calais.



Depuis 2002 : auteur d’ouvrages de littérature

Bibliographie :

Boulevard de la Haine (roman policier) - Riffle Noir - octobre 2013

Douves éphémères (récit) - Riffle Nord - septembre 2013

C21H22… (roman policier) – Riffle Noir – avril 2012

Éclipse d’une nuit d’hiver (roman policier) – Riffle Noir – septembre 2010

Fou contre tour (roman policier) – Riffle Noir – novembre 2009

Aller-retour Paris-Mexique : 2 euros (ekphrasis) – Le Riffle – mars 2009

Ressemblances fortuites (vers réguliers) – Le Riffle – mai 2008

Mémoire d’un scolopendre (récit) – Le Riffle – mars 2007

Le Mystère des deux sabliers (récit) – Le Riffle – novembre 2006

Rimbaud-Mallarmé : six textes commentés (essai) éditions du Riffle, collection Riffle blanc – mai 2006

Nouvelles d’Edenville (récits) – éditions du Riffle, collection Riffle blanc – novembre 2005



Dans le cadre des ateliers de Béthune :

Quatre à la suite (recueil de nouvelles policières) –Riffle Nord – septembre 2011

Dans le cadre des ateliers de Sains-en-Gohelle – co-auteur avec Gilles Warembourg :

Les Fantômes du Louvre-Lens (récit fantastique) –Riffle Nord – mars 2013



2013 : animateur d’ateliers d’écriture en collaboration avec le CAJ et la ville de Sains-en-Gohelle



2011 : animateur d’ateliers d’écriture en collaboration avec la médiathèque et la ville de Béthune



2008-2010 : professeur à l’IUT de Tourcoing, filière Métiers du livre

– Université de Lille III –



ÉTUDES



1984 : Bac C, mention bien, au lycée Ribot à St-Omer

1985 : Prépa HEC au lycée Faidherbe à Lille

1988 : Diplômé DESCAF à l’ESCAE de Reims



AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



1999-2003 : directeur de projets puis directeur des ventes chez Belgacom-France, opérateur de télécommunications.

1989-1999 : responsable de rayon puis acheteur-chef de produits chez Boulanger, filiale du groupe Auchan et spécialiste en électronique grand public.





Mes compétences :

Economie