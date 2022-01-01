Menu

Richard ANDREONI

OSTWALD

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Ostwald dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

L’IME, le SESSAD et le CAMPS COTTOLENGO, ce sont 114 enfants de 0 à 20 ans accompagnés par plus de 65 professionnels sur trois secteurs géographiques : EPFIG, MOLSHEIM et SCHIRMECK.

Mes compétences :
GESTION MULTI SITES
MANAGEMENT
CONTROLE BUDGETAIRE
DEVELOPPER UN RESEAU
ETRE GARANT DE LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BI
DEFINIR ET GARANTIR LA QUALITE DE SERVICE
OPTIMISER ET MUTUALISER LES RESSOURCES
Gestion de projet

Entreprises

  • FEDERATION DE LA CHARITÉ CARITAS - DIRECTEUR

    2019 - maintenant Directeur d’un IME, SESSAD et CAMSP à EPFIG, MOLSHEIM et SCHIRMECK

  • Groupement de Coopération Médico Social 3S - Directeur du Pôle Hébergement et habitat

    2012 - 2019 En juin 2012 je prenais la direction de 2 Foyers, alors intégrés au GCMS 3S, situés à Sarrebourg et à Sarreguemines. Le 1er janvier 2013 le GCMS 3S est opérationnel et je prends la direction du Pôle Hébergement et Habitat. Il est composé de 5 établissements et de 2 SAVS. il s'agit du regroupement des établissements de 3 associations : la CAPH, l'APEI de Sarrebourg et l'AFAEI de Sarreguemines.
    Avec plus de 85 salariés (70ETP), et 180 usagers, les enjeux sont multiples :
    - Créer une véritable culture de pôle commune à tous les établissements
    - Fédérer les équipes autour de valeurs partagées
    - Veiller à une continuité du parcours de vie des usagers
    - adapter en permanence notre accompagnement à l'évolution des besoins des usagers, dans la limite de notre métier
    - mettre en place une véritable GPEC
    - veiller à l'équilibre financier du pôle


    ....et tout cela en mettant les usagers au cœur de toutes les décisions que je suis amené à prendre.

  • Foyer d'Accueil Spécialisé du Chateau de la Forge -Rambervillers - STAGE CAFDES

    2010 - 2011 Dans le cadre de mon C.A.F.D.E.S. j'ai travaillé avec le responsable de l'établissement pendant plus d'un an à "l'amélioration de la prise en charge des adultes ayant un handicap psychique vieillissants".

    Le résultat de mes recherches a fait l'objet d'un mémoire que j'ai soutenu à l'E.H.E.S.P. de Rennes le 15 novembre 2011.

    Dans ce F.A.S., qui accueille uniquement des personnes ayant une déficience liée à la maladie mentale, l'âge moyen des résidents est supérieur à 52 ans. Les surrincapacités liées à l'âge posent un véritable problème de pris en charge.

    L'ensemble de mes préconisations a pour objectif de prévenir le vieillissement à domicile, d'améliorer la prise en charge de ces personnes vieillissantes au sein du F.A.S. et d'assurer la continuité de qualité de prise en charge au moment de leur départ vers un autre établissement.

  • L'Alsacienne de restauration - Responsable développement

    2000 - 2012 La principale mission consiste à encadrer 4 cadres chargés de développer les activités de l'entreprise. Je définis le plan d'action régional en accord avec le positionnement stratégique de l'entreprise. La déclinaison de ce plan se fait avec mes équipes sur le terrain. Je suis le garant des engagements financiers de chacun d'eux vis à vis de nos clients.

    Je travaille principalement avec le segment de la santé ou depuis plus de 10 ans j'accompagne mes clients, E.H.P.A.D., E.S.A.T., F.A.S....., dans leurs volonté de maitriser l'activité restauration.

    De la gestion du transfert des salariés au sein de mon entreprise à l'élaboration d'une nouvelle organisation de la production et de la distribution des repas, c'est en véritable gestionnaire de projet que j'interviens auprès des collecticvités.

  • NORMAPRO - Responsable développement

    1995 - 2000

  • ORLY RESTAURATION - Responsable développememnt

    1990 - 1992

Formations

  • IRTS

    Metz 2009 - 2011 C.A.F.D.E.S.

    C.A.F.D.E.S.

  • ENGREF

    Montpellier 1993 - 1994 Master en sciences forestieres

  • Ecole Supérieure De Gestion (Paris)

    Paris 1986 - 1989 EXPERT EN MANAGEMENT ET NEGOCIATIONS

  • Lycée René Cassin (Strasbourg)

    Strasbourg 1984 - 1986 Préapration au Haut Enseignement Commercial

Réseau