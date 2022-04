Richard ARNAULT

Manager dans le secteur de l'assurance vie (Diplômé de l'ESA- École Supérieur d Assurance à Paris)



10 ans d expérience professionnelle en Assurance-vie et IARD



Expériences acquises chez : AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION (Groupe BNP PARIBAS CARDIF), GE ASSURANCES VIE PLUS, HISCOX, AXA



Anglais courant et bonne connaissance en Allemand



Excellent relationnel, bonne présentation, dynamique, volontaire et rigoureux



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Recette Fonctionnelle

Expression de besoins

Assurance vie

Lettrage et rapprochement comptable

Management

Procédure production

Formation des équipes

Animation de réunions