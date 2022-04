Richard BAUDRAND

Agé de 40 ans, fort d'une expérience de plus de 15 ans dans la grande distribution, j' ai acquis de solides compétences en terme de management commercial dans le secteur alimentaire.

En ayant suivi la formation dispensée par l'école de vente Carrefour, je suis autonome dans la gestion d'un centre de profits (volume des marges, contrôle de la démarque, respect des objectifs fixés). Garant de la politique et de la stratégie commerciale, je sais évaluer les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs qui me sont demandés.



Rigoureux dans mon travail, de profil dynamique, je saurai m'adapter rapidement à un environnement nouveau.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Management commercial

Négociation

Gestion de projet

Management

Vente

Rigueur

Développement commercial

Microsoft PowerPoint