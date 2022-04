Richard BISSERIER

Dans le cadre d'un projet de management du changement, je développe, propose et met en oeuvre des projets d'envergure nationale sur l'optimisation des stocks, la réduction des coûts.



Ma mission consiste également à l'accompagnement de projets à un niveau opérationnel par l'homogénéisation de l'expérience et des bonnes pratiques dans le domaine de la logistique.



Mon aptitude à manipuler les bases de données (SAP - ACCESS - Excel) me permet d'identifier les axes d'amélioration et d'apporter une visibilité sur notre capacité à atteindre les objectifs.



Mes compétences :

Logistique

Management

Nucléaire

Peinture

SAP

Supply chain

Sureté