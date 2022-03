Richard DUVOUX

En reconversion professionnelle, j'oriente dorénavant ma carière vers les domaines de la Qualité, la sécurité, l'hygiène et l'Environnement.

Après une belle mission d'un an et demi en Hygiène du travail (Risque Biologique) et de nombreuses expériences QHSE liées à mes activités professionnelles, j'ai été saisi par la vocation pour ces activités transverses.

En 2022, une formation comme Responsable Système QHSE et un stage en entreprise (à identifier) de fin de cursus vont me permettre d'exercer dans ces domaines sur de nombreux secteurs d'activités.

Je crois à ma pleine réussite dans ce projet grâce à ma motivation, mon dynamisme, mon esprit collaboratif et de curiosité.

A bientôt 54 ans, j'ai plus que jamais l'envie de découvrir de nouveaux challenges professionnels et d'apporter à une entreprise toute mon expérience et ma volonté sur des projets futurs.



Ma devise :

Tout est possible pour celui qui a un rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. (X. Dolan)



Mes compétences :

QHSE

Qualification/Validation

Développement et Production chimique et pharmaceutique

Cristallisation - Mesures Physiques

Sécurité des Procédés

Management