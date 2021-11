Robert DURET

CREATEUR de QUALEXPERT en 2000



QUALEXPERT est spécialisé dans l’externalisation, le Conseil, l’Audit et la Formation en Qualité, Sécurité, Environnement, Développement Durable et Responsabilité Sociétale



Compétences spécifiques à QUALEXPERT:

Conseiller en transport matières dangereuses.

Management QSE :

*Qualité : Normes ISO 9001; 9100; 22000; TS 16949; 17025

*Environnement : Normes 14001

*Sécurité : Les référentiels 8000, MASE ...

*Développement de responsabilités sociétales : Normes 26000



Expériences dans de nombreux secteurs d'activités :

*Le transport

*Le nucléaire,

*L’aérospatiale,

*Le secteur de l'automobile,

*Les matériaux en contact alimentaire

*Les industries du plastique, du cuir, de la métallurgie

*Le Bâtiment

*La chimie



Pour en savoir plus :Array







Mes compétences :

Conseil

Audit

Organisation

Qualité

Méthode SMED

Management

Formation

Environnement

5S

Sécurité

Accompagnement