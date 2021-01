Robert MARQUIS

Conseil en systèmes d'information des Ressources Humaines

Assistance à maîtrise d'ouvrage et direction de projets de mise en oeuvre de progiciels de gestion des RH (secteur public et privé)

* Analyse des besoins

* Rédaction de cahiers des charges

* Conception et rédaction des spécifications fonctionnelles

* Planification et gestion de projet de la conception au déploiement

* Choix de progiciels

* Etude d'architecture fonctionnelle



Ces compétences sont le fruit de plus de 20 ans d'expérience au sein de structures, cliente (administration), éditeur de progiciel et SSII.

Mes projets de référence :

- refonte de l'application de paiement de la solde des militaires d'active de l'Armée de Terre et de la Gendarmerie (210 000 dossiers) avec conception d'un moteur de paie

- refonte et décentralisation d'un système de paie à base du progiciel Pléiades pour 45 000 administrés du secteur public (fonctionnaires et ouvriers d'état)

- refonte du SIRH d'un grand opérateur telecom sur la base du progiciel PeopleSoft



Mes compétences :

AMOA

ERP

Maîtrise ouvrage

Paie

SIRH