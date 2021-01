Robin THOMAS

By leading the manufacturing BU, I manage the human and technic ressources. The aim is to satisfy the customer and develop the business.



The team building and skill management are my priorities to rich our goals.



The team does the pre-sales, training and delivery.



I develop and sustain partnerchips to consolidate manufacturing offer of 4CAD.



A la tête du pôle Fabrication, j'ai en charge les moyens humains et techniques avec pour objectifs la satisfaction client et le développement du business.



La cohésion d'équipe et la gestion des compétences sont mes priorités pour atteindre nos objectifs.



L'équipe intervient sur les composantes avant-vente, formation et delivery.



Je développe et pérennise les partenariats pour consolider l'offre autour de la fabrication chez 4CAD.



Mes compétences :

Excel VBA

Office

Solidworks

Photoshop CS5

TrailerWin

SAP Business One

VISI

CAO

Work Xplore

Catia

Geomagic

FAO

Formation

Avant vente

Benchmark