Rodolphe PRUVEL

J'ai le sens du service et de la relation client, des facultés de communication et d'adaptation. Doué d'une très bonne capacité d'analyse, de rigueur et d'organisation, je travaille aussi bien en équipe ou en autonomie.



Mes principales missions:

Assurer la coordination d'équipes d'ingénieurs et ou de techniciens avec celles de mes clients (MOE / MOA).



Garantir le support informatique, MCO, MCS: installer, paramétrer, administrer, superviser et dépanner des équipements et logiciels.

Gérer le déploiement des mises à jour de sécurité Microsoft (Windows / Office).



Assurer l'organisation et la production des projets packaging: packager, customiser, intégrer et déployer des applications et packages via SCCM CB.