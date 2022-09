Roland BELLOIR

Après 11 ans comme contrôleur de gestion chez Thales, je me suis lancé dans la création d'entreprise. Après avoir travaillé sur un projet d'import-export de guitares, j'ai finalement opté pour un magasin spécialisé dans les guitares acoustiques a Los Angeles: The Fretted Frog. Je ne peux sans doute pas vous proposer grand chose dans un monde "corporate" dont je me suis quelque peu déconnecté mais si vous cherchez une guitare, je peux vous aider!



Mes compétences :

acoustique

Export

GUITARE

Import

Musique