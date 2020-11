Roland GICQUEL

A partir de Mai 2010, Responsable de Production de l'usine PLBA:



-logistique/transport:

3 camions en location annuelle, organisation des tournées journalières, suivi cout de transport.

-relations fournisseurs:

devis, consommables soudures, matériels de manutention, protections individuelles,....

-maintenance:

suivi de la maintenance des machines, appros des pièces de rechange, suivi de l'entretien annuel des matériels (3 chariots élévateurs, 5 ponts roulants, 3 cadreuses, 1 banc de coupe, 1 cisaille, 1 cintreuse horizontale, 1 robot de cintrage).

-suivi du stock matières premières:

consommation, entrées/sorties de stock, inventaires mensuels et annuels.

-responsable/animateur qualité de la certification AFCAB depuis près de 11 ans:

audits internes et externes, mise à jour du plan qualité, respect de l'application de celui-ci, suivi et actualisation des normes NF.

-sécurité:

sensibilisation journalière des risques (bruit, manutention, soudure, machine, passages de circulation,...).

-suivi de production:

armatures coupées façonnées, armatures assemblées, préparation des commandes, tri du travail journalier.

-personnel & recrutement:

3 décortiqueurs, 4 pontiers, 6 opérateurs machines, 19 monteurs soudeurs, gestion du personnel intérimaire, formation.

-gestion planning/commandes:

suivi du planning, délais de livraison, 50 à 100 chantiers en cours selon période.

-factures fournisseurs:

contrôle avant facturation, règlement de litiges le cas échéant.

-solutions/idées:

mise en place de moyens de production relatifs à la sécurité, à la qualité, à la productivité dans le but d'une amélioration à long terme.





De Juillet 1999 à Mai 2010, préparateur de fabrication "décortiqueur" pour l'usine PLBA:



-relation clients

-solutions pour montage d'armatures assemblées ou coupées façonnées.

-saisie informatique des commandes.

-suivi de chantiers (maisons individuelles, surfaces de vente, industries, bâtiments publiques, immeubles de logements, stations d'épuration):

Quelques exemples:

Centrale SUPER U LES HERBIERS (85) 80000 m2 de stockage;

Imprimerie CILA à Héric (44);

Centre pénitentiaire de Nantes (44);

Hotel de Police de nantes (44);

Siège GTB construction Ilot 1B à Nantes (44);

Agrandissement du CIFAM à Sainte Luce sur Loire (44)

-saisie du stock matières premières.

-contrôle qualité (essais, classements des contrôles, archives,...).





De Décembre 1998 à Juillet 1999, animateur de centre aéré de Sainte Luce sur Loire et surveillant de cours d'école:



-préparation d'animations en équipe;

-surveillance et responsabilité d'enfants de 3 à 6 ans en CLSH et d'enfants de 6 à 12 ans en cours d'école;





De Septembre 1998 à Décembre 1998, diverses missions d'intérim:



-Fabrication de boudins, travail en usine QUILLARD à Carquefou;

-Plusieurs missions dans le BTP de quelques jours en tant que manoeuvre.

-3 semaines de vendanges dans le vignoble nantais.





BTS TP au Lycée Réaumur à Laval en Juin 1998.

Bac Génie civil en Juin 1996 au Lycée Livet à Nantes.



Mes compétences :

Attentif

Courageux