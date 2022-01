Roland TRAN

Depuis 12 ans, ESCIA Courtage aide les entreprises à réussir leur politique de rémunération globale à travers l'épargne salariale, la retraite d'entreprise, la prévoyance et la couverture santé.



Notre domaine de compétences s'exerce auprès des Travailleurs Non Salariés, T.P.E, PME / PMI.



L'évidente individualité de chaque dossier ne permet pas l'application d'une procédure universelle. La finesse de notre analyse, alliant écoute et réflexion, assure la réussite de nos missions.



L'environnement économique et social change, vous êtes à la recherche d'une protection sociale adaptée. Appels d'offres auprès de différentes compagnies d'assurance et organismes bancaires, selon les options choisies.



Prévoyance : Garantie chômage, capital décès, incapacité de travail, invalidité et frais de santé.



Retraite supplémentaire : Articles 83 et 39 du Code Général des Impôts, Loi Madelin.



Epargne salariale : Accord d'intéressement, participation, PEE et PERCO.



Mes compétences :

protection sociale

assurances

assurance

Courtage