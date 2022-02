Roland XISTRA

Doté d’une double expérience réussie dans la grande distribution en tant que chef de rayon, directeur de magasin , et également chef de secteur GMS auprès de cette dernière, j’aimerai mettre mes compétences et mes qualités à votre service.

Mes capacités d’écoute, d’analyse, de rigueur, d’organisation et de conviction, de part mes différentes expériences, me permettront d’être un interlocuteur privilégié auprès de vos clients en tant que commercial ou chef de secteur.



Mes compétences :

Ecoute client

Rigueur dans le travail

Organisation du travail