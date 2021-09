Romain ARDOUIN

“Si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas. Trouvez un moyen de l'escalader, le traverser, ou travaillez autour.” Michael Jordan



J'ai acquis au cours de ma formation commerciale et de mes expériences professionnelles alternance, les qualités d’écoute, d’adaptation, de négociation et de compréhension nécessaires à un ingénieur d'affaires tout en développant des aptitudes techniques et opérationnelles, ainsi qu'un sens prononcé de la relation clientèle.



Étudiant en 1ère année de Mastère chez Euridis Business School, je suis a la recherche d'une alternance pour pouvoir continuer ma formation.



Mes compétences :

Dynamique

Autonomie

Détermination

Proactivité

Assiduité

Négociation commerciale