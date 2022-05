Romain DESPREZ

Après 2 ans d'alternance au sein du Groupe Sapa, le leader mondial de solutions aluminium, en tant qu'Assistant Communication pour la marque WICONA France, je suis désormais Chargé de communication. J'ai pour mission principale d'aider à élaborer et mettre en place la stratégie de communication de la marque sur le tout le territoire français. J'ai ainsi développé de nombreuses compétences en communication interne et externe : événementiel (salons, conférences, réunions/soirées clients), campagnes vidéos, digital (réseaux sociaux, campagnes web/emailings, gestion sites internet), print (brochures, catalogues, annonces presse, affiches/invitations), relations presse.



Je suis également diplômé d'un Master 2 Marketing et Communication en alternance à l'IAE de Toulouse.



Mes autres expériences professionnelles ainsi que mon parcours universitaire m'ont également permis de développer des compétences en marketing, en négociation, et en gestion de projets.



Mes compétences :

Étude de marché

Marketing opérationnel

Marketing direct

Etudes et recherches commerciales

Négociation commerciale

Marketing stratégique

Communication

Webmarketing

Bureautique

Marketing