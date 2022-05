Romain DESPRET

De nature dynamique, organisé et très impliqué professionnellement, je recherche toujours à donner le meilleur de moi-même en terme de compétences et de savoir faire. J'aime que les choses soient faites dans le respect des règles et procédures, ainsi que celui d'autrui, ce qui me permet d'être en totale adéquation avec mon travail et plus proches de mes collaborateurs .





Mes compétences :

ADSL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Formation professionnelle

Gestion de la relation client

Rigueur

Adaptabilité