Romain DOUTRE

Fondé en 1985, coté à la Bourse de Londres, ROBERT WALTERS est l'un des premiers cabinets de recrutement spécialisé au monde (CA de 400 millions d'Euros, 1300 collaborateurs dans le monde).



ROBERT WALTERS est spécialisé dans le recrutement par approche directe (chasse).



Ingénieur des Mines de formation, j'ai passé 6 ans dans le conseil en amélioration continue et QHSE au sein de PME puis pour de grands groupes industriels français.



Je travaille aujourd'hui au sein de la Division Ingénieurs de Robert Walters.



Je suis aujourd'hui en charge de missions de recrutements spécialisés notamment sur des profils Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, Lean Manufacturing, Supply Chain et suis également le référent sur les recrutements d'experts en électronique.



N'hésitez pas à me contacter pour toute mission de recrutement ou souhait d'évolution professionnelle.



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Qualité

Recrutement

Sécurité

Ingénierie