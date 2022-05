Bonjour,



Je suis diplômé de l'Ecole Centrale de Lille en tant qu'ingénieurs généraliste, spécialisé dans les Systèmes de production. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que responsable de produit en détection incendie. Je me suis ensuite tourné vers la gestion de configuration aéronautique, et en particulier l'identification des articles de configuration, la gestion des modifications et l'attestation des systèmes propulsifs. Je suis aujourd'hui à la fois expert technique et formateur dans ce domaine.



Dans cette logique de parcours orienté produit, je souhaite à court termes approfondir mes connaissances en gestion de configuration Aéronautique, pour ensuite ajouter une composante "gestion de l'innovation" à mon métier



Mes collègues m'apprécient particulièrement pour mon esprit entreprenant, mon aisance à l'oral, et mes idées originales et novatrices.



Je serais ravi de discuter avec vous si vous souhaitez échanger plus en détail sur mes choix d'orientation.



Dans l'attente de vous lire,



Romain DUBOIS



Mes compétences :

Gestion de projet

Aéronautique

Gestion de la production

gestion de configuration