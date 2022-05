Romain DUBOIS

Diplômé de l'Ensiame en mécanique des fluides et énergie, je possède de solides bases en mécanique des fluides, CFD, thermodynamique, énergétique et thermique. Après un début de carrière dans l'industrie comme ingénieur; avec une expérience de près de deux ans en bureau d'étude, je me suis réorienter dans l'enseignement des mathématiques et des sciences.

Je suis maitenant enseignant en mathématiques et physique chimie et je travaille pour le lycée français du Guatemala.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

CFD

Calcul mécanique

Conception mécanique

Mécanique des structures

Ansys

Ansys workbench

Autodesk inventor

Fluent

Thermodynamique

CAO

Catia v5

Starccm+

Comsol Multiphysics

Ingénierie de formation

Formation