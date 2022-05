Romain DUNIAU

Je suis passionné de technologies depuis de nombreuses années.

C'est de cette passion qu'est née ma carrière dans l'informatique.

Friand de quêtes et problèmes, j'aime m'investir pour trouver les solutions.



Exerçant actuellement dans la partie technique en production, mon objectif est d'évoluer en compétences pour dans le futur, accéder au secteur management.



Mon envie d'avancer, ma bonne humeur et mon bon relationnel me permettent de m'adapter facilement aux différents environnements techniques et sites sur lesquels je dois intervenir.