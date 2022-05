Romain FAGOAGA

Double-diplomé ingénieur - management, consciencieux et polyvalent. Attentif aux détails, a développé de solides compétences d'analyse et capable de gérer de grandes quantités de données. Également créatif, impliqué dans plusieurs projets innovants (blockchain). Cursus académique et expérience ont démontré une organisation appréciée ainsi qu'une capacité à travailler sous pression. Ambitieux et motivé.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Java

Objective-C

C

Aviation civile

UNIX

MATLAB

SQL

Microéconomie

Microsoft Office

Python

Econométrie

Opérations aériennes

Télépilote de drone