Romain FAYAU

Intervenant depuis près de 10 ans dans le domaine de la relation commerciale BtoB, j'ai pu mettre à profit mes compétences et expériences au service d'entreprises du secteur tertiaire et industriel.



En tant que responsable de mes portefeuilles clients confiés ou créés, j'en ai développé l'activité, positionné les enseignes en tant qu'acteurs reconnus et appréciés, et assuré le suivi de la relation client.



Mes expériences d'ouvertures de sites et de gestionnaire m'ont permis de mener à bien les projets, dans le respects des politiques commerciales définies et des objectifs fixés (qualités, satisfaction client, respect des budgets ...).



Intervenant désormais dans le domaine du consulting en ERP, j'apporte mon expérience professionnelle et ma passion des NTIC au service des PME.



Bien implanté dans le tissu économique nantais et de sa région, mes implications dans les réseaux locaux me permettent d'entretenir des relations privilégiées avec les acteurs économiques locaux (CCI, MEDEF, JCEF ...).



Mes compétences :

Développement

internet

ecommerce

services

gestion