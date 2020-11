Romain FEILLEUX

De formation scientifique complétée par un doctorat en physique des matériaux, je suis passionné par l'innovation, la R&D et les stratégies associées.



Très intéressé par le concept d'open innovation, mon travail s'inscrit toujours dans un esprit d'ouverture et d'écoute afin :

-> d'anciper, lire les tendances R&D à même de maintenir un leaderhip technique

-> développer une démarche transverse R&D, une culture commune de l'innovation

-> avoir une vision claire et dynamique des stratégies et roadmaps techniques et projets



Compétiteur, curieux de nature, désireux de progresser et de repousser les limites, les missions et projets ambitieux, atypiques voire déraisonnables aiguisent toujours mon intérêt, faisant parfois mienne la citation de Mark Twain : Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait !