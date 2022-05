Romain FERIER

Romain Férier (IAE de Grenoble, Maîtrise RH, 2002) est un véritable expert du recrutement et des ressources humaines. Pendant plus de dix ans il a dirigé des départements ressources humaines au Moyen Orient (Koweït, Emirats Arabes Unis), au Maghreb (Maroc, Algérie) et en Afrique de l’Ouest (recrutement au Nigeria et au Ghana). Romain Férier a notamment exercé ses fonctions chez Hilti (Référence mondiale de l’outillage, … et des ressources humaines), chez Transguard, filiale du groupe Emirates et Gulf Cryo. Il a été formé au recrutement par les meilleurs spécialistes mondiaux.



Mes compétences :

Entretiens professionnels

Gestion des talents

Organisation d'entreprise

Paie

Sourcing

Restructuration

Recrutement

Restructuration d'entreprise