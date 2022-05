Romain FERRANTE

Développeur informatique avec 5 ans d'expérience dont deux en alternance, je suis passionné par la programmation et l'élaboration de systèmes informatiques usant de techniques toujours en constante amélioration.



Je suis spécialisé dans le back office. Toutes mes expérience ont tourné autour du langage Java/J2ee et les autres technologies qui peuvent s'y associer telles que le HTML, CSS, JSP, Javascript, XML.

Etant un habitué des systèmes d'information back et front office, je cherche aujourd'hui à me concentrer et approfondir mes connaissances dans le domaine de l'architecture et la conception de ces systèmes d'information, c'est-à-dire découper les différentes couches d'une application pour la rendre aussi modulaire que possible et garantir ainsi sa mise à jour au fur et à mesure des nouvelles API à venir.



Mes compétences :

Java/J2ee

Click Framework

SQL

Merise

HTML

Spring Framework

UML

XML

Xpath

XSLT