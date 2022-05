Romain FEULVARCH

Diplômé de l'IEP de Rennes (2007), puis double diplômé en Economie du Développement Durable (avec majeur en Microfinance) de l'Université de Paris-Dauphine et de la Solvay Business School (Bruxelles).



En Septembre 2010, j'ai participé à la création de Advans Bank Tanzania, à Dar es Salaam, banque visant à servir les Micro, Petites et Moyennes Entreprises du pays. Depuis, j'ai progressé et suivi la croissance rapide de cette banque pour y devenir Directeur Commercial.



Mes atouts: profil international avec capacité d'adaptation rapide; expérience déjà riche de management d'équipe; motivé par l'atteinte d'objectifs ambitieux dans un contexte où le contrôle du risque est également essentiel; expertise en changement organisationnel.